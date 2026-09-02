Житель ЯНАО предстанет перед судом за жестокое убийство кошки

Житель Ямала, находясь в гостях у брата в Красноуфимске, повесил на балконе кошку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным, передает объединенная пресс-службы судов Свердловской области.
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