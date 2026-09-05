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Курские новости

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В Курске предприниматель отремонтировал фасад кафе после замечания мэра

В Курске предприниматель отремонтировал фасад кафе после замечания мэра

Мэр Курска Евгений Маслов призвал владельцев коммерческих зданий следить за состоянием фасадов, отметив, что город — это общая гордость и визитная карточка.

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