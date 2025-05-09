Тысячи человек пришли сегодня в омский парк Победы, здесь образовались огромные очереди на входе-выходе и в других локациях.
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Тысячи человек пришли сегодня в омский парк Победы, здесь образовались огромные очереди на входе-выходе и в других локациях.