Ялдан кайткач, без аерым яши башладык, Илсур еш килеп йөрде, мине һәм балаларны бик яратуын әйтте. Хәер, бу күренеп тора иде.
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Ялдан кайткач, без аерым яши башладык, Илсур еш килеп йөрде, мине һәм балаларны бик яратуын әйтте. Хәер, бу күренеп тора иде.