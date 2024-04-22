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Ялдан кайткач, без аерым яши башладык, Илсур еш килеп йөрде, мине һәм балаларны

Ялдан кайткач, без аерым яши башладык, Илсур еш килеп йөрде, мине һәм балаларны бик яратуын әйтте. Хәер, бу күренеп тора иде.

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