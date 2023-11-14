Российские военные нанесли удары по трем бригадам ВСУ

Российские вертолетчики ударили по позициям военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Стельмаховка, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
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