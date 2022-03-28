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"Их там целая тьма": девушка вышла на пляж во Владивостоке и не поверила глазам

"Их там целая тьма": девушка вышла на пляж во Владивостоке и не поверила глазам

Жительница Владивостока вышла на пляж в окрестностях города и буквально не поверила своим глазам. Как уточняется в Telegram — канале pogoda_25_region (12+), начался сезон уток и девушке удалось запечатлеть огромную стаю, отдыхающую на воде.

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