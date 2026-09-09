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Zero Hedge

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Jack Dorsey's Block Seeks US Trust Bank Charter For Bitcoin, Stablecoin

Jack Dorsey's Block Seeks US Trust Bank Charter For Bitcoin, Stablecoin

Jack Dorsey's Block Seeks US Trust Bank Charter For Bitcoin, Stablecoin Authored by Ezra Reguerra via Cointelegraph, Jack Dorsey's payments company Block seeks to establish a federally regulated trust bank to provide custody services for Bitcoin and stablecoins.

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