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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Халибертон: «Не особо взволнованы разницей в счете. Мы просто выиграли один матч»

«Индиана» победила с разницей 32 очка в четвертом матче – 121:89. Это второй результат в истории «Пэйсерс» в плей-офф.

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