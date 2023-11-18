Львова-Белова поддержала отказ частных клиник от абортов: "Правильные ориентиры"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что вывод процедур по прерыванию беременности из практики частных медучреждений позволит государству полнее оказывать женщинам поддержку .
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