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Львова-Белова поддержала отказ частных клиник от абортов: "Правильные ориентиры"

Львова-Белова поддержала отказ частных клиник от абортов: "Правильные ориентиры"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что вывод процедур по прерыванию беременности из практики частных медучреждений позволит государству полнее оказывать женщинам поддержку .

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