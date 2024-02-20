МИД: РФ в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта

Министерство иностранных дел Российской Федерации поделилось на своем сайте информацией о том, что в ходе СМИД G20 в Рио-де-Жанейро Москва укажет на неприемлемость отправки средств на финансирование кризиса на территории Украины.
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