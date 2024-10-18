Боррель назвал причину ликвидации главы ХАМАС

Руководитель ХАМАС Яхья Синвар, которого ликвидировали в ходе израильских атак, являлся препятствием для установления режима прекращения огня на Ближнем Востоке, заявил глава внешнеполитической службы Европейкого союза Жозеп Борель.
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