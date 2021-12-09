Космодром "Морской старт" могут разместить в одной из трех бухт Приморья

Под базирование судов космодрома Sea Launch ("Морской старт") в настоящее время рассматриваются три действующих порта в Приморье или новый, который в перспективе появится на Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Интерфакс" .
Под базирование судов космодрома Sea Launch ("Морской старт") в настоящее время рассматриваются три действующих порта в Приморье или новый, который в перспективе появится на Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Интерфакс" .
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