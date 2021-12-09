Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Нищасным диабетикам выдают  таблетку метформина шершавую и  размером с ректальную свечу для коров . Хотя хороший сиоф...Россиянам напомни...
  • Борис Антонов
    Вот теперь пусть лично валит деревья!Оперативники поли...
  • АНП
    В жопу дудя-мудя!«Угроза даже для ...

Космодром "Морской старт" могут разместить в одной из трех бухт Приморья

Космодром "Морской старт" могут разместить в одной из трех бухт Приморья

Под базирование судов космодрома Sea Launch ("Морской старт") в настоящее время рассматриваются три действующих порта в Приморье или новый, который в перспективе появится на Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Интерфакс" .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх