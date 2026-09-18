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Царьград

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Ученые установили: стресс увеличивает риск инфаркта на 43%

Ученые установили: стресс увеличивает риск инфаркта на 43%

Исследователи из EJPC установили, что хронический стресс вызывает скрытое воспаление, увеличивающее риск инфаркта и инсульта на 43%.

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