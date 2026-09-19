Дмитриев заявил, что в Британию верят только мигранты

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в социальной сети X, что только мигранты верят в Великобританию.