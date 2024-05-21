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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Противника застройки Березовой рощи задержали на глазах у мэра Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге в парке 50-летия ВЛКСМ, куда сегодня выехала делегация городских чиновников, задержали скандального общественника Вадима Панкратова — постоянного участника общественно-политических акций, имеющего в определенных кругах прозвище «Дед-пикет».

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