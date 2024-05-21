Противника застройки Березовой рощи задержали на глазах у мэра Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге в парке 50-летия ВЛКСМ, куда сегодня выехала делегация городских чиновников, задержали скандального общественника Вадима Панкратова — постоянного участника общественно-политических акций, имеющего в определенных кругах прозвище «Дед-пикет».
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