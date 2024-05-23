Цены на пригородные теплоходы вырастут на 6,9-8,1%

В связи с отсутствием индексации цен на проезд в пригородном сообщении с 2019 года владелец теплоходов, курсирующих из Комсомольска-на-Амуре, обратился в областной комитет по ценам и тарифам с просьбой пересмотреть стоимость проезда.
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