Двое 18-летних ярославцев пытались сжечь телевышку по заданию украинских кураторов SHOT: В Ярославле задержали двух 18-летних парней за попытку поджога телевышки Двое 18-летних парней в Ярославле пытались устроить теракт — молодые люди планировали сжечь телекоммуникационную вышку.
Популярные статьи
- Севастополь - Глеб Малков ударил ногой портреты погибших лидеров ЧВК «Вагнер» и флаг Российской Федерации. Крымских ждунов 9 лет никто не воспитывает...
- 3 крупных патриотических скандала, где предатели остались безнаказанными
- «Даже Китай не рисковал это делать демонстративно»: РФ оспаривает главное «право» США
Свежие комментарии