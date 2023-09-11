Любопытно, однако

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Генерал ГУР МО Украины: Мы на 300% увеличили численность нашей агентуры в России

Генерал ГУР МО Украины: Мы на 300% увеличили численность нашей агентуры в России

Двое 18-летних ярославцев пытались сжечь телевышку по заданию украинских кураторов SHOT: В Ярославле задержали двух 18-летних парней за попытку поджога телевышки Двое 18-летних парней в Ярославле пытались устроить теракт — молодые люди планировали сжечь телекоммуникационную вышку.

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Комментарии
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Андрей
Пока с подобными особями не начнут поступать по законам военного времени - будем иметь, что имеем
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8 час.
Виктор Геманов
Вот и стоит задача перед ФСБ: проверить &quot;с пристрастием&quot; каждого из пришедших в Россию с Украины, а нам, россиянам, - не разевать &quot;варежку&quot;, не доверяться каждому говоруну из &quot;неньки&quot;.
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11 мин.
59
Хохол, это нечто...
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6 мин.

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