Генерал ГУР МО Украины: Мы на 300% увеличили численность нашей агентуры в России

Пока с подобными особями не начнут поступать по законам военного времени - будем иметь, что имеем

Виктор Геманов

Вот и стоит задача перед ФСБ: проверить "с пристрастием" каждого из пришедших в Россию с Украины, а нам, россиянам, - не разевать "варежку", не доверяться каждому говоруну из "неньки".