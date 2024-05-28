Медвежий угол
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Медвежий угол

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Хазин: Почему Путин не помешал Чубайсу уехать за границу

Хазин: Почему Путин не помешал Чубайсу уехать за границу

Президент России в свое время не стал препятствовать отъезду Анатолия Чубайса за границу, и эту ситуацию прокомментировал известный экономист Михаил Хазин.

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Комментарии
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М
ММ
Значит должна вымереть естественным путем с божьей помощью. А кто будет исполнять роль Бога, не нам решать!
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2 час.
LD
Leon Dan
Потому что товарищ из прошлого.
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1 час.
Boleslav Buljanowskij
На сколько я знаю эту поговорку - глаз не клюёт...
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3 мин.

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