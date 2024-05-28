Хазин: Почему Путин не помешал Чубайсу уехать за границу

Президент России в свое время не стал препятствовать отъезду Анатолия Чубайса за границу, и эту ситуацию прокомментировал известный экономист Михаил Хазин.
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