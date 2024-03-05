Россия не отдаст свои территории в Арктике, предупредил Медведев

СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Россия не отдаст хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева в Арктике, а принцип о том, что чужого не надо, но свое не отдадим, примерим и к границам континентального шельфа, примыкающего на севере к границам РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.