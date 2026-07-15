Три дочери, разрыв с подругами ради мужа и критика коллеги: как складывается жизнь Анны Хилькевич

Для миллионов зрителей Анна Хилькевич долгое время оставалась экранной легкомысленной блондинкой, однако в реальной жизни актриса успела получить несколько высших образований, построить бизнес и стать многодетной мамой, воспитывающей троих дочерей.
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