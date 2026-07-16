«Ювентус» подпишет Челика свободным агентом. Контракт с экс-защитником «Ромы» – на 3 года

« Ювентус » близок к подписанию защитника сборной Турции Зеки Челика. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , 29-летний футболист принял предложение туринцев, несмотря на то, что ранее устно договорился о новом контракте с «Ромой».
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