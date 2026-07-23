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Uber сократит 10% сотрудников поддержки из-за успешного внедрения ИИ

Uber сократит 10% сотрудников поддержки из-за успешного внедрения ИИ

Компания Uber Technologies объявила о сокращении 10% штата в подразделении по работе с клиентами. Руководство объяснило это решение стремлением оптимизировать операционные процессы и активнее внедрять технологии искусственного интеллекта.

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