ГК «Кронекс» построила спортплощадку и парковку во дворе Северодвинска

В центре огромного двора много лет планировали детский сад, но стройка была заморожена.В Северодвинске застройщик жилого комплекса «Тургенев» благоустроил территорию для жителей района.
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