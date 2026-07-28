Молдавия хочет убрать миротворческую миссию в Приднестровье

Власти Молдавии хотят устранить миротворческую миссию на Днестре, заявил начальник главного внешнеполитического управления МИД Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Паламарчук 28 июля на круглом столе «Миротворческая миссия на Днестре: 34 года мира и стабильности», который прошел в Приднестровском госуниверситете.