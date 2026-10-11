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Курортная недвижимость: золотая жила для инвестора или рискованная авантюра?

В условиях турбулентной экономики, когда ставки по депозитам неуклонно снижаются, а инфляция съедает сбережения, инвесторы все чаще обращают взгляд на недвижимость.

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