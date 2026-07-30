«Способен расправиться с дронами»: в западной прессе оценили самолёт Як-130М Российский Як-130М, совершивший первый полёт 25 июня, по итогам модернизации существенно нар.
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«Способен расправиться с дронами»: в западной прессе оценили самолёт Як-130М Российский Як-130М, совершивший первый полёт 25 июня, по итогам модернизации существенно нар.
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