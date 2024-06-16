Стоит ли покупать ценовой провал BONK прямо сейчас?

Стоимость криптовалюты BONK демонстрирует признаки разворота тренда на ключевом уровне поддержки. Анализ технических индикаторов и данных Santiment указывает на растущий интерес инвесторов и возможное бычье давление.
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