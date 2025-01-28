Трамп запретил трансгендерные войска

Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа о реформировании американской армии, в том числе указ, запрещающий трансгендерам (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) проходить службу.
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