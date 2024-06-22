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За рулем

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Надежный семейный «японец» получил новую версию и доступен во множестве комплектаций

Надежный семейный «японец» получил новую версию и доступен во множестве комплектаций

На китайском рынке дебютировала обновленная Toyota Venza 2024. Новая модель, созданная в рамках совместного предприятия GAC Toyota, предлагает покупателям сразу 10 различных комплектаций, с разделением на две половины – бензиновые и гибридные.

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