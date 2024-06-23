Ракетная атака на Севастополь – очередное кровавое преступление Киева

Накануне, в праздник Святой Троицы, в 12:15 киевские террористы снова атаковали Крым, ударив по городу Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боевыми частями.
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