Советский пулемёт в финском ДОТе, или «Свой среди чужих, чужой среди своих» В предыдущей статье мы немного рассмотрели пулемётное вооружение ДОТов в исторической ретроспективе.
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Советский пулемёт в финском ДОТе, или «Свой среди чужих, чужой среди своих» В предыдущей статье мы немного рассмотрели пулемётное вооружение ДОТов в исторической ретроспективе.
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