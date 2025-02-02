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Советский пулемёт в финском ДОТе, или «Свой среди чужих, чужой среди своих

Советский пулемёт в финском ДОТе, или «Свой среди чужих, чужой среди своих» В предыдущей статье мы немного рассмотрели пулемётное вооружение ДОТов в исторической ретроспективе.

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