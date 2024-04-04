Санду обсудила вступление Молдовы в ЕС с Александром де Кроо и группой учащихся

Вступление Республики Молдова в Европейский союз, реформы, которые проводит наша страна, и экономическое сотрудничество между Брюсселем и Кишинэу - эти темы обсудили президент Майя Санду и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, посетивший Кишинэу.