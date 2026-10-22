Ситуацию на топливном рынке в Волгоградской области прокомментировали в облпромторг и ТЭК ⛽️⛽️⛽️ Новая логистика поставок топлива на АЗС региона позволяет в ежедневном режиме планомерно увеличивать объемы запасов востребованных марок бензина, а также ДТ.