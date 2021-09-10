Кошки в небольших магазинах, выглядящие так, будто они и есть хозяева (20 фото)

Пришло время кошек! Сегодня мы покажем вам не обычных милых пушистых созданий, а властных и хозяйственных зверей из семейства кошачьих! Они стерегут полки от воришек и охраняют продукты от порчи!Пришло время кошек! Сегодня мы покажем вам не обычных милых пушистых созданий, а властных и хозяйственных зверей из семейства кошачьих! Они стерегут полки от воришек и охраняют продукты от порчи! А все вместе — это магазинные кошки, которых можно часто встретить в уютных нью-йоркских мини-маркетах или местных магазинчиках.