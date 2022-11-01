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Мик Шумахер: «Приятно слышать, что «Ауди» ищет немецкого гонщика, но до всего этого пока далеко»

Мик Шумахер рад приходу «Ауди» в «Формулу-1», но пока сосредоточен не на возможном переходе в новую команду, а на текущих выступлениях.

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