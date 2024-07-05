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Царьград

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Подписал контракт с Минобороны - освобождён от наказания: Впервые осуждённого на 16 лет "строгача" отправили на СВО

Подписал контракт с Минобороны - освобождён от наказания: Впервые осуждённого на 16 лет "строгача" отправили на СВО

Новые поправки в закон подразумевают, что если человек подписал контракт с Минобороны, то он будет освобождён от уголовного наказания.

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