Военное обозрение

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День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Ежегодно, 1 августа, у нас в стране чтят память погибших в Первой мировой войне российских воинов. Стоит отметить, что памятная дата была официально закреплена в законодательстве РФ лишь в 2012 году – по прошествии почти века после окончания вышеупомянутого вооруженного конфликта.

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