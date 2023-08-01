День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Ежегодно, 1 августа, у нас в стране чтят память погибших в Первой мировой войне российских воинов. Стоит отметить, что памятная дата была официально закреплена в законодательстве РФ лишь в 2012 году – по прошествии почти века после окончания вышеупомянутого вооруженного конфликта.
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