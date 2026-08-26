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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конференция SEC NCAA запретила подписывать игроков с историей профессиональных контрактов, решение входит в конфликт с ситуацией Арджея Луиса в Луизиана Стэйт

Суд Луизианы разрешил защитнику Аджею Луису вернуться на студенческий уровень и присоединиться к программе Луизиана Стэйт.

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