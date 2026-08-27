Контроль невидимых процессов: в России представили iPhone 17 Pro со встроенным счетчиком Гейгера

От 799 тысяч рублей Российская компания Caviar, известная своими невероятно дорогими вариантами популярных смартфонов, представила новую модель на основе iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max под названием Geiger.
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