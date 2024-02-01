Банки Турции закрывают счета российским компаниям

Несколько частных банков Турции закрыли счета российских компаний из-за беспрецедентного давления США в связи с санкциями, заявил “РИА Новости” на условиях анонимности источник в банковском секторе страны.
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