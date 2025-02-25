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Царьград

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Зеленский в Вашингтоне: Переговоры с Трампом о проектах на миллионы

Зеленский в Вашингтоне: Переговоры с Трампом о проектах на миллионы

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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