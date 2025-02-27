❗Кстати, если верить приметам четвертого дня Масленицы, нас ждёт холодное и дождливое ЛЕТО Снег в четверг – лето будет дождливым и холодным.
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❗Кстати, если верить приметам четвертого дня Масленицы, нас ждёт холодное и дождливое ЛЕТО Снег в четверг – лето будет дождливым и холодным.