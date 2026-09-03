Эффект первого: почему опровержение не всегда отменяет тревогу

У первой версии события есть одно серьезное преимущество перед всеми последующими – она первая. Звучит почти как тавтология, но для нашего восприятия очередность информации имеет значение.
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