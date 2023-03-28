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    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
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МОК допустит спортсменов из России к международным соревнованиям: на каких условиях

Президент МОК Томас Бах рекомендовал допустить спортсменов из России к участию в международных соревнованиях, но на определенных условиях Год назад из-за геополитической обстановки наших спортсменов начали отстранять от международных соревнований.

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