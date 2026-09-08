BBC renews Mackenzie Crook's 'Small Prophets' for Season 2

BBC has announced it renewed writer-actor Mackenzie Crook's Manchester-set supernatural comedy, "Small Prophets," for a six-episode, second season.
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