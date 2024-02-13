Невеста потребовала от гостей по 100 тысяч рублей за право прийти на свадьбу

Портал Unilad сообщает, что в Канаде невеста отказалась от проведения свадьбы и рассталась со своим женихом из-за нежелания гостей дарить по 1,5 тысячи канадских долларов (101 тысяч рублей по текущему курсу) .
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