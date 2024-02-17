Суд освободил Маска от обязанности дачи показаний по делу о покупке Twitter

Американского предпринимателя Илона Маска освободили от необходимости давать показания в рамках расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США по поводу покупки им Twitter* (теперь X), сообщает Bloomberg.
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