Почему неплохо было бы запретить песни из советских мультфильмов, но делать этого не нужно

Музыкант SYW На дворе 2021 год. Страны советов нет уже почти 30 лет, но мы до сих пор живем в домах построенных тогда, смотрим фильмы снятые в далеком прошлом, а еще включаем мультфильмы своим детям и внукам и даже правнукам.