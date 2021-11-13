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Почему неплохо было бы запретить песни из советских мультфильмов, но делать этого не нужно

Почему неплохо было бы запретить песни из советских мультфильмов, но делать этого не нужно

Музыкант SYW На дворе 2021 год. Страны советов нет уже почти 30 лет, но мы до сих пор живем в домах построенных тогда, смотрим фильмы снятые в далеком прошлом, а еще включаем мультфильмы своим детям и внукам и даже правнукам.

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Комментарии
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Татьяна
Замечательные мультики👍👍👍Иногда смотрю, и дети мои выросли на этих мультиках. Спасибо
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2
20 час.
Геннадий Исаков
Это в наших мультиках перегибают? Как-то начал читать ребёнку болгарские сказки. И постепенно перестал, потому что не  по себе стало, там просто какие-то ужасы: режут на куски, шкуры сдирают, варят в котлах. Такие  милые сказки для детей! Выросли ли болгары на них кровожадными бандитами?  Но фашистам прислуживали.
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1
17 час.
Михаил Азовский
Геннадий Исаков
Это в наших мультиках перегибают? Как-то начал читать ребёнку болгарские сказки. И постепенно перестал, потому что не  по себе стало, там просто какие-то ужасы: режут на куски, шкуры сдирают, варят в котлах. Такие  милые сказки для детей! Выросли ли болгары на них кровожадными бандитами?  Но фашистам прислуживали.
Если изучить истоки многих милых и невинных  сказок, можно узнать очень много интересного. И это не только к болгарам относится.
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15 час.

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