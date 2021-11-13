Музыкант SYW На дворе 2021 год. Страны советов нет уже почти 30 лет, но мы до сих пор живем в домах построенных тогда, смотрим фильмы снятые в далеком прошлом, а еще включаем мультфильмы своим детям и внукам и даже правнукам.
Почему неплохо было бы запретить песни из советских мультфильмов, но делать этого не нужно
Комментарии
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Татьяна
Замечательные мультики👍👍👍Иногда смотрю, и дети мои выросли на этих мультиках. Спасибо
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20 час.
2
Геннадий Исаков
Это в наших мультиках перегибают? Как-то начал читать ребёнку болгарские сказки. И постепенно перестал, потому что не по себе стало, там просто какие-то ужасы: режут на куски, шкуры сдирают, варят в котлах. Такие милые сказки для детей! Выросли ли болгары на них кровожадными бандитами? Но фашистам прислуживали.
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17 час.
1
Михаил Азовский
Геннадий Исаков
Это в наших мультиках перегибают? Как-то начал читать ребёнку болгарские сказки. И постепенно перестал, потому что не по себе стало, там просто какие-то ужасы: режут на куски, шкуры сдирают, варят в котлах. Такие милые сказки для детей! Выросли ли болгары на них кровожадными бандитами? Но фашистам прислуживали.
Если изучить истоки многих милых и невинных сказок, можно узнать очень много интересного. И это не только к болгарам относится.
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15 час.
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