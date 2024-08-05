Нэнси Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси (окончательно сбрендила - примечание редакции) заявила, что США должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с изображениями четырёх бывших американских лидеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии