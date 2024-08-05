Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Нэнси Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Нэнси Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси (окончательно сбрендила - примечание редакции)  заявила, что США должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с изображениями четырёх бывших американских лидеров.

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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Пилоси, Харри и эту Писаки добавьте ,
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