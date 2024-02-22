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Тайвань объединяется с шестью странами для создания Гигантского Магелланова телескопа

Тайвань вместе с шестью другими странами примет участие в строительстве крупнейшего в мире оптического инфракрасного телескопа, объявил Национальный совет по науке и технологиям (NSTC) после подписания меморандума о взаимопонимании (MOU) с Тайбэем.

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